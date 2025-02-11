Грихелес Михаил
мужской, родился Неизвестно
умер 1924
Дети
Гугель (Замбровская) Слава Петровна05.04.1919 г.р.
Замбровский Натан07.03.1922 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1919
Дочь: Гугель (Замбровская) Слава Петровна
Мать ребёнка: Грихелес (Gelman) Зинаида
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.03.1922
Сын: Замбровский Натан
Мать ребёнка: Грихелес (Gelman) Зинаида
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
1924