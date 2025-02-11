Грихелес Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Грихелес Михаил

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер 1924

Дети
Гугель (Замбровская) Слава Петровна05.04.1919 г.р.
Замбровский Натан07.03.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1919

Дочь: Гугель (Замбровская) Слава Петровна

Мать ребёнка: Грихелес (Gelman) Зинаида

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Рождение ребёнка
07.03.1922

Сын: Замбровский Натан

Мать ребёнка: Грихелес (Gelman) Зинаида

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Смерть
1924

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