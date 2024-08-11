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Остроумов Николай Петрович

Место рождения

село Сасово Елатомского уезда Тамбовской губернии

Дата рождения

15.11.1846

Дата смерти

17.11.1930

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1846

Отец: Остроумов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жемчужникова (Остроумова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Остроумова (Урожд. Пеньковская) Ольга Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроумов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Остроумова (Урожд. Пеньковская) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глухой (Остроумова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Остроумова (Урожд. Пеньковская) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Маллицкая (Остроумова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Остроумова (Урожд. Пеньковская) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.08.1882

Дочь: Ошанина (Остроумова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Остроумова (Урожд. Пеньковская) Ольга Дмитриевна

Смерть
17.11.1930

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