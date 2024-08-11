Остроумов Николай Петрович
Место рождениясело Сасово Елатомского уезда Тамбовской губернии
Дата рождения15.11.1846
Дата смерти17.11.1930
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1846
Отец: Остроумов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроумов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Остроумова (Урожд. Пеньковская) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Маллицкая (Остроумова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Остроумова (Урожд. Пеньковская) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.08.1882
Дочь: Ошанина (Остроумова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Остроумова (Урожд. Пеньковская) Ольга Дмитриевна
Смерть
17.11.1930