Солёнов Юрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солёнов Юрий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1941

Дата смерти

08.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1941

Отец: Солёнов Илья Николаевич

Мать: Солёнова (Барашкова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солёнова (Солёнов) Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.04.1997

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