Солёнов Юрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1941
Дата смерти08.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солёнова (Солёнов) Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.04.1997