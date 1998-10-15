Чирко Юлия 15.10.1998 — найти родственников по фамилии на Familio

Чирко Юлия

Автор
ЮЧ
Чирко Ю.

женский, родилась 15.10.1998

Мать
Чирко (Безделева) Людмила АлександровнаНеизвестно г.р.
Отец
Чирко Николай Петрович27.03.1966 г.р.
Супруги
Дедков Денис Вадимович19.03.1989 г.р.
Дети
Дедкова Каролина Денисовна17.09.2022 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1998

Отец: Чирко Николай Петрович

Мать: Чирко (Безделева) Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедков Денис Вадимович

Рождение ребёнка
17.09.2022

Дочь: Дедкова Каролина Денисовна

Отец ребёнка: Дедков Денис Вадимович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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