Чирко Юлия
женский, родилась 15.10.1998
МатьЧирко (Безделева) Людмила АлександровнаНеизвестно г.р.
ОтецЧирко Николай Петрович27.03.1966 г.р.
Супруги
Дедков Денис Вадимович19.03.1989 г.р.
Дети
Дедкова Каролина Денисовна17.09.2022 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1998
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.2022
Дочь: Дедкова Каролина Денисовна
Отец ребёнка: Дедков Денис Вадимович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан