Степанида Гавриловна
Место рождения
Дата рождения29.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1860
Отец: Гавриил Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.07.1889
Сын: Илья Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.12.1891
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.02.1895
Сын: Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.03.1898
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно