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Степанида Гавриловна

Место рождения

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.10.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1860

Отец: Гавриил Архипович

Мать: Мария Никитична (Ильинична)

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.07.1889

Сын: Илья Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1891

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1895

Сын: Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.03.1898

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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