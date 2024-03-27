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Гришкин Федор

Место рождения

Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Рождение ребёнка
1903

Сын: Гришкин Данил Федорович

Мать ребёнка: Гришкина Анна

Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришкина Анна

Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Фёдоровна

Мать ребёнка: Гришкина Анна

Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья Фёдоровна

Мать ребёнка: Гришкина Анна

Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришкин Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Гришкина Анна

Новосибирская обл., Юргинский р-н, с/с Северный, д. Лукино
Смерть
Неизвестно
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