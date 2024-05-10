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Багрова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

20.02.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1870 ст.

Муж: Багров Семен Гаврилович

Рождение ребёнка
06.02.1871 ст.

Сын: Багров Федор Семенович

Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.02.1871 Юхновщина Федор Семенович Юхновщина отец крестьянин Семен Гаврилович мать жена Ирина Ивановна Павел Гаврилович Мария Ивановна https://www.familysearch.org/ark:/61... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1879 ст.

Сын: Багров Михаил Семенович

Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1876 ст.

Сын: Николай Семенович

Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.12.1876 Вилина Николай Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гавриилович мать жена Ирина Ивановна крестьянин Павел Гавриилович Машутина крестьянская жена Екатерина Ивановна... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1880 ст.

Сын: Багров Трофим Семенович

Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Багров Стефан Семенович

Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.02.1909 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-YQML?cat=754352

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