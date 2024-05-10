Багрова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849 ст.
Дата смерти20.02.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1870 ст.
Рождение ребёнка
06.02.1871 ст.
Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович
Афанасьевская церковь 06.02.1871 Юхновщина Федор Семенович Юхновщина отец крестьянин Семен Гаврилович мать жена Ирина Ивановна Павел Гаврилович Мария Ивановна https://www.familysearch.org/ark:/61... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1879 ст.
Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович
Рождение ребёнка
01.12.1876 ст.
Сын: Николай Семенович
Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович
Афанасьевская церковь 01.12.1876 Вилина Николай Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гавриилович мать жена Ирина Ивановна крестьянин Павел Гавриилович Машутина крестьянская жена Екатерина Ивановна... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1880 ст.
Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович
Рождение ребёнка
1883 ст.
Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович
Смерть
20.02.1909 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-YQML?cat=754352