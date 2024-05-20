Мальков Василий Семенович
Место рожденияд. Старая Каштановка, Белинский район Пензенской области
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: Мальков Семен
Мать: не указана
д. Старая Каштановка, Белинский район Пензенской области
Бракосочетание
С 1892 по 1895
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кузнецова (Малькова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Малькова Параскева Александровна
Место жительства
С 17.03.1907 по 17.09.1909
в п. Никольский, НСО из д. Старая Каштановка, Пензенской области
Смерть
Неизвестно