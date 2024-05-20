Мальков Василий Семенович Около 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мальков Василий Семенович

Место рождения

д. Старая Каштановка, Белинский район Пензенской области

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Мальков Семен

Мать: не указана

д. Старая Каштановка, Белинский район Пензенской области
Бракосочетание
С 1892 по 1895

Жена: Малькова Параскева Александровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кузнецова (Малькова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Малькова Параскева Александровна

Место жительства
С 17.03.1907 по 17.09.1909
в п. Никольский, НСО из д. Старая Каштановка, Пензенской области
Смерть
Неизвестно

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