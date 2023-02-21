Школьная (Медведева) Виктория Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1978
Рождение ребёнка
16.09.1998
Отец ребёнка: Школьной Юрий Юрьевич
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
04.06.2007
Отец ребёнка: Школьной Юрий Юрьевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно