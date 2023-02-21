Школьная (Медведева) Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Школьная (Медведева) Виктория Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1978

Отец: Медведев Александр Александрович

Мать: Медведева Людмила Степановна

Рождение ребёнка
16.09.1998

Сын: Школьной Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Школьной Юрий Юрьевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
04.06.2007

Сын: Школьной Данил Юрьевич

Отец ребёнка: Школьной Юрий Юрьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Школьной Юрий Юрьевич

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