Ваксман Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаксман Иосиф

Ваксман Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1898 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ефимов (Ваксман) Моисей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.