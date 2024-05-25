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Галкина Параскева Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Захар Никитин

Отец ребёнка: Галкин Никита Ульянов

Рождение ребёнка
26.09.1857

Дочь: Галкина Евфросинья Никитина

Отец ребёнка: Галкин Никита Ульянов

Рождение ребёнка
25.09.1859

Дочь: Галкина Фекла Никитина

Отец ребёнка: Галкин Никита Ульянов

Рождение ребёнка
18.09.1861 ст.

Сын: Галкин Сергей Никитов

Отец ребёнка: Галкин Никита Ульянов

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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