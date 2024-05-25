Галкина Параскева Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Захар Никитин
Отец ребёнка: Галкин Никита Ульянов
Рождение ребёнка
26.09.1857
Дочь: Галкина Евфросинья Никитина
Отец ребёнка: Галкин Никита Ульянов
Рождение ребёнка
25.09.1859
Дочь: Галкина Фекла Никитина
Отец ребёнка: Галкин Никита Ульянов
Рождение ребёнка
18.09.1861 ст.
Отец ребёнка: Галкин Никита Ульянов
Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно