Сухов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухова Алена
Мать ребёнка: Сухова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Никита
Мать ребёнка: Сухова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Евгений
Мать ребёнка: Сухова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Арсений
Мать ребёнка: Сухова Александра
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Сухова Александра
Новопетровский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно