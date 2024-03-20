Сухов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухова Алена

Мать ребёнка: Сухова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Никита

Мать ребёнка: Сухова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Евгений

Мать ребёнка: Сухова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Арсений

Мать ребёнка: Сухова Александра

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сухов Кирилл Павлович

Мать ребёнка: Сухова Александра

Новопетровский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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