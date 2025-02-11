Надежда Терентьева
женский, родилась 1825, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕфимия Максимова1790 г.р.
ОтецТерентий Иванов1788 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Терентий Иванов
Мать: Ефимия Максимова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно