Надежда Терентьева 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Надежда Терентьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Ефимия Максимова1790 г.р.
Отец
Терентий Иванов1788 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Терентий Иванов

Мать: Ефимия Максимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Смерть
Неизвестно

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