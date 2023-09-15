Blankett Hugo Frithiof
Место рожденияHämeenlinna, Finland
Дата рождения06.06.1872
Дата смерти22.06.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1899
Дочь: Blanquette Karin Ingegerd
Мать ребёнка: Blankett Bertha Augusta
Рождение ребёнка
12.12.1900
Дочь: Lindström Else Margaretha
Мать ребёнка: Blankett Bertha Augusta
Uusikaupunki, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Bergsingenjör. Industriråd, Industriråd
Смерть
22.06.1949