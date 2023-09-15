Blankett Hugo Frithiof — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBlankett Hugo Frithiof

Blankett Hugo Frithiof

Место рождения

Hämeenlinna, Finland

Дата рождения

06.06.1872

Дата смерти

22.06.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Hämeenlinna, Finland
Рождение ребёнка
15.08.1899

Дочь: Blanquette Karin Ingegerd

Мать ребёнка: Blankett Bertha Augusta

Рождение ребёнка
12.12.1900

Дочь: Lindström Else Margaretha

Мать ребёнка: Blankett Bertha Augusta

Uusikaupunki, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Bergsingenjör. Industriråd, Industriråd
Смерть
22.06.1949
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close