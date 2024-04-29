(Дестечян) Вилена Викторовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дестечян) Вилена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дестечян Виктор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заксенберг Илья Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заксенберг Илья Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Spouse: Roha Lea Шоломовна Abramson (born Kiss)

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