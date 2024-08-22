Толканова (Кожина) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожин Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толканов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толканов Павел
Рождение ребёнка
10.08.1943
Сын: Толканов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Толканов Павел
Смерть
?.12.1987