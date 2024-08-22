Толканова (Кожина) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толканова (Кожина) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожин Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толканов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толканов Павел

Рождение ребёнка
10.08.1943

Сын: Толканов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Толканов Павел

Смерть
?.12.1987

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