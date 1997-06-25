Гутов Иван Корнеевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1941
Дата смерти25.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941
Отец: Гутов Корней Гаврилович
Мать: Гутова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1964
Рождение ребёнка
28.05.1966
Бракосочетание
22.07.1966
Жена: Екатерина Григорьевна
Вассино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.06.1972
Смерть
25.06.1997
Похороны
Неизвестно