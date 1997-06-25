Гутов Иван Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутов Иван Корнеевич

Место рождения

Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд

Дата рождения

10.09.1941

Дата смерти

25.06.1997

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941

Отец: Гутов Корней Гаврилович

Мать: Гутова Васса Ивановна

Желтоногина, Кауракская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
02.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.07.1966

Жена: Екатерина Григорьевна

Вассино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Смерть
25.06.1997
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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