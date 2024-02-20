Долгая Наталья Дмитриевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1892
Дочь: (Долгая) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
08.06.1898
Дочь: Дудниченко (Долгая) Фекла Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
27.09.1900
Дочь: (Долгая) Христина Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
20.01.1903
Дочь: (Долгая) Ксения Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
09.02.1905
Сын: Долгий Алексей Степанович
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
27.06.1907
Дочь: (Долгая) Мария Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
22.09.1910
Дочь: (Долгая) Вера Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
22.07.1912
Дочь: (Долгая) Вера Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
22.09.1914
Дочь: (Долгая) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Смерть
Неизвестно