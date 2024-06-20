Кузякина (Смирнова) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузякина (Смирнова) Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузякин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузякин Александр

Отец ребёнка: Кузякин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина (Кузякина) Валентина

Отец ребёнка: Кузякин Николай

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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