Алгазин Василий Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Василий Афиногенович

Место рождения

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алгазин Афиноген Яковлевич

Мать: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Мария Степановна

Смерть
Неизвестно

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