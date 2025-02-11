Unger (Redekopp) Helena 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Unger (Redekopp) Helena

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1869, Николай-Поле

умерла 1909, Николай-Поле

Дети
Dueck (Unger) Maria19.06.1891 г.р.
Penner (Unger) Elisabeth H R04.03.1895 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Unger) Неизвестно

Отец ребёнка: Unger Heinrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Unger) Helena

Отец ребёнка: Unger Heinrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Unger Heinrich

Отец ребёнка: Unger Heinrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Dick Unger) Katharina

Отец ребёнка: Unger Heinrich

Рождение ребёнка
19.06.1891

Дочь: Dueck (Unger) Maria

Отец ребёнка: Unger Heinrich

Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область

Рождение ребёнка
04.03.1895

Дочь: Penner (Unger) Elisabeth H R

Отец ребёнка: Unger Heinrich

Рождение ребёнка
06.01.1906

Дочь: (Unger) Susanna

Отец ребёнка: Unger Heinrich

Василевка Вторая, Харківська область

Рождение ребёнка
11.01.1908

Сын: Unger David H

Отец ребёнка: Unger Heinrich

Смерть
1909

Мы используем куки для улучшения работы сайта.