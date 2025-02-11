Unger (Redekopp) Helena
женский, родилась 1869, Николай-Поле
умерла 1909, Николай-Поле
Дети
Dueck (Unger) Maria19.06.1891 г.р.
Penner (Unger) Elisabeth H R04.03.1895 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Unger) Неизвестно
Отец ребёнка: Unger Heinrich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Unger) Helena
Отец ребёнка: Unger Heinrich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Unger Heinrich
Отец ребёнка: Unger Heinrich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Dick Unger) Katharina
Отец ребёнка: Unger Heinrich
Рождение ребёнка
19.06.1891
Дочь: Dueck (Unger) Maria
Отец ребёнка: Unger Heinrich
Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.03.1895
Дочь: Penner (Unger) Elisabeth H R
Отец ребёнка: Unger Heinrich
Рождение ребёнка
06.01.1906
Дочь: (Unger) Susanna
Отец ребёнка: Unger Heinrich
Василевка Вторая, Харківська область
Рождение ребёнка
11.01.1908
Сын: Unger David H
Отец ребёнка: Unger Heinrich
Смерть
1909