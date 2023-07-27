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Хвостиков Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

10.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Хвостиков Семён Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостиков Параскева Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Хвостикова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Хвостиков Иван Иванович

Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна

Рождение ребёнка
19.04.1874

Дочь: Хвостикова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна

Рождение ребёнка
15.06.1876

Сын: Хвостиков Тихон Иванович

Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна

Рождение ребёнка
29.06.1878

Сын: Хвостиков Филипп Иванович

Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна

Рождение ребёнка
20.12.1879

Сын: Хвостиков Игнат Иванович

Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна

Рождение ребёнка
10.01.1881

Сын: Хвостиков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна

Смерть
10.04.1910

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