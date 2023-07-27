Хвостиков Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти10.04.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Хвостиков Семён Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Хвостикова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна
Рождение ребёнка
19.04.1874
Дочь: Хвостикова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна
Рождение ребёнка
15.06.1876
Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна
Рождение ребёнка
29.06.1878
Сын: Хвостиков Филипп Иванович
Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна
Рождение ребёнка
20.12.1879
Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна
Рождение ребёнка
10.01.1881
Сын: Хвостиков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Хвостиков Параскева Ефремовна
Смерть
10.04.1910