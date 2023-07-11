Буничева (Колобова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуничева (Колобова) Лариса

Буничева (Колобова) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Отец

Мать

1916 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колобов (?) Михаил

Мать: Колобова Милица Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буничев Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буничев Леонид Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буничев Леонид Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
г. Кострома
Смерть
2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close