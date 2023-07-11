Буничева (Колобова) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2023
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колобов (?) Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буничев Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буничев Леонид Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
г. Кострома
Смерть
2023