Łaszczyńska (Tauber) Anna Ludwika
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Kazimiera
Отец ребёнка: Łaszczyński Kazimierz
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Łaszczyński Kazimierz
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Łaszczyński Kazimierz
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1836