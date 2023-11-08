Łaszczyńska (Tauber) Anna Ludwika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Łaszczyńska (Tauber) Anna Ludwika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1810 г.р.
1814 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Kazimiera

Отец ребёнка: Łaszczyński Kazimierz

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Łaszczyński Kazimierz

Рождение ребёнка
1814

Сын: Łaszczyński Ignacy Jan

Отец ребёнка: Łaszczyński Kazimierz

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Łaszczyński Kazimierz

Смерть
1836
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