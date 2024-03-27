(Зайнагабдинова) Загрифа Исхак Кызы
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Зайнагабдинов Исхак
Мать: Зайнагабдинова Халимзада
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан