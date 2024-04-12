Балжи (Делиева) Мария Марковна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1872
Отец: Делиев Марк Саввич
Мать: ?
Бракосочетание
23.01.1895
ГАДО, Ф - 426-1-8,м/к 1895г.лист № 89,зап.№ 4.
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Балжи Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
23.01.1898
Дочь: Сарра Митрофановна
Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
28.09.1899
Дочь: Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
25.10.1901
Дочь: Пелагея Митрофановна
Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
28.07.1903
Сын: Балжи Стефан Митрофанович
Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
17.02.1908
Дочь: Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
16.05.1911
Дочь: Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович
Смерть
Неизвестно