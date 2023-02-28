Антонов Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1984

Сын: Антонов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Антонова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1988

Сын: Антонов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Антонова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1990

Дочь: Петина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Антонова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Надежда Ивановна

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