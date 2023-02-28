Антонов Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1984
Сын: Антонов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Антонова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1988
Сын: Антонов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Антонова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1990
Дочь: Петина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Антонова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно