Мухатаев Арсений Илларионович 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Мухатаев Арсений Илларионович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1847, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

умер 09.07.1848, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Отец
Мухатаев Илларион Агафонович1820 г.р.
Мать
Мухатаева Марина Андреевна1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Мухатаев Илларион Агафонович

Мать: Мухатаева Марина Андреевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
09.07.1848
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

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