Мухатаев Арсений Илларионович
мужской, родился 1847, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
умер 09.07.1848, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
ОтецМухатаев Илларион Агафонович1820 г.р.
МатьМухатаева Марина Андреевна1824 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.07.1848
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область