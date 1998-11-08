Тарасова (Таскаева) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.12.1927
Дата смерти08.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1927
Забайкальский край, Усть-Карский район: Записи актов гражданского состояния, Усть-Карский район Дата: 1943-06-20 Страница: запись акта №66B от 1943-06-20
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1947
Отец ребёнка: Тарасов Архип Савельевич
Чернышевск, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Усть-Ундурга Чернышевского района. Тарасов Александр Архипович: Документы в архиве Тарасов А.А. Страница: Паспорт 7601 №710044 (Тарасов В.А.) Достоверность: Очень высокая ИЦ-УМВД-ЗК (ООУ САФиР ИЦ): ... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Архип Савельевич
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Бракосочетание
22.11.1949
Магаданская область, Ольский район: Записи актов гражданского состояния, Ольский район Дата: 1949-11-22 Страница: запись акта №34 от 1949-11-22
Рождение ребёнка
01.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Архип Савельевич
Рождение ребёнка
09.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривоносенко Александр
Смерть
08.11.1998
Общий атерослероз. ИБС. Стенокардия. Мерцательная аритмия. Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Забайкальский Край, Петровск-Забайкальский район: Записи актов гражданского состояния, Петр... Показать все