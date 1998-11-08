Тарасова (Таскаева) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Таскаева) Вера Михайловна

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Место рождения

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

27.12.1927

Дата смерти

08.11.1998

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1927

Отец: Таскаев Михаил Анемподистович

Мать: Таскаева (Воропаева) Екатерина Григорьевна

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Забайкальский край, Усть-Карский район: Записи актов гражданского состояния, Усть-Карский район Дата: 1943-06-20 Страница: запись акта №66B от 1943-06-20
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоносенко Александр

Баляга, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.05.1947

Сын: Тарасов Виктор Архипович

Отец ребёнка: Тарасов Архип Савельевич

Чернышевск, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Усть-Ундурга Чернышевского района. Тарасов Александр Архипович: Документы в архиве Тарасов А.А. Страница: Паспорт 7601 №710044 (Тарасов В.А.) Достоверность: Очень высокая ИЦ-УМВД-ЗК (ООУ САФиР ИЦ): ... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Архип Савельевич

Ола, Ольский, Магаданская область
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Бракосочетание
22.11.1949

Муж: Тарасов Архип Савельевич

Ола, Ольский, Магаданская область
Магаданская область, Ольский район: Записи актов гражданского состояния, Ольский район Дата: 1949-11-22 Страница: запись акта №34 от 1949-11-22
Рождение ребёнка
01.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Архип Савельевич

Баляга, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривоносенко Александр

Баляга, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
08.11.1998
Баляга, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Общий атерослероз. ИБС. Стенокардия. Мерцательная аритмия. Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Забайкальский Край, Петровск-Забайкальский район: Записи актов гражданского состояния, Петр... Показать все

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