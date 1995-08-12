Картавый Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКартавый Валерий Николаевич

Картавый Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1954

Дата смерти

12.08.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Картавая Буга Галина Ивановна

Смерть
12.08.1995
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.