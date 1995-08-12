Картавый Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1954
Дата смерти12.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Картавая Буга Галина Ивановна
Смерть
12.08.1995
Владивосток, Владивостокский, Приморский край