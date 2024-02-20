Мартыненко Корней Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1771
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Мартыненко Михаил Яковлевич
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мартыненко Иван Корнеевич
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мартыненко Устин Корнеевич
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807
Сын: Мартыненко Сидор Корнеевич
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1829
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука