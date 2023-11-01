Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: однодв. Рыльск.у. д.Брянцы Яков Головин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Тихон Игнатович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Пыжев Ефим Тихонович
Отец ребёнка: Пыжев Тихон Игнатович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Пыжева) Ефимия Тихоновна
Отец ребёнка: Пыжев Тихон Игнатович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Пыжев Тихон Игнатович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Пыжева) Майя Тихоновна
Отец ребёнка: Пыжев Тихон Игнатович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Пыжев Тихон Игнатович