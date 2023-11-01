Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: однодв. Рыльск.у. д.Брянцы Яков Головин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Савелий Тихонович

Отец ребёнка: Пыжев Тихон Игнатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Тихон Игнатович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Пыжев Ефим Тихонович

Отец ребёнка: Пыжев Тихон Игнатович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Пыжева) Ефимия Тихоновна

Отец ребёнка: Пыжев Тихон Игнатович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Пыжев Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Пыжев Тихон Игнатович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Пыжева) Майя Тихоновна

Отец ребёнка: Пыжев Тихон Игнатович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Пыжев Максим Тихонович

Отец ребёнка: Пыжев Тихон Игнатович

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