Бродягина Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродягина Людмила Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1954

Дата смерти

08.07.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бродягин Олег Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бродягин Олег Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
08.07.2009
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно

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