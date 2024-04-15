Переяслов Или Рудоменко Тарас Кириллович Или Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1897 ст.
Мать: Александра Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L963-K?i=139&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
08.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно