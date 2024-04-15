Переяслов Или Рудоменко Тарас Кириллович Или Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переяслов Или Рудоменко Тарас Кириллович Или Григорьевич

Место рождения

Стецковка, Сумська область

Дата рождения

07.02.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: Александра Григорьевна

Стецковка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L963-K?i=139&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
08.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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