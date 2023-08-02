Жантиева (Алдатова) Дзау (Дзан) Дзанхотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиева (Алдатова) Дзау (Дзан) Дзанхотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жантиев Долат-Мурза Долат-Гиреевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Жантиев Асламбек

Отец ребёнка: Жантиев Долат-Мурза Долат-Гиреевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Жантиев Хазрат-Мурза

Отец ребёнка: Жантиев Долат-Мурза Долат-Гиреевич

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