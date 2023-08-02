Жантиева (Алдатова) Дзау (Дзан) Дзанхотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Жантиев Асламбек
Отец ребёнка: Жантиев Долат-Мурза Долат-Гиреевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Жантиев Хазрат-Мурза
Отец ребёнка: Жантиев Долат-Мурза Долат-Гиреевич