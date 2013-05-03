Ганжа Илья Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганжа Илья Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.2013

Отец: Ганжа Дмитрий Владимирович

Мать: Ганжа Наталья Сергеевна

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