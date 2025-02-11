(Мартемьянова По Схеме) Анастасия Николаевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецМартемьянов Кр 15.01.1914, Св 12.04.1906 Николай Михайлович27.07.1889 ст. г.р.
МатьМартемьянова (Самсонова) Мария Растерзали Белогвардейцы СеменовнаОколо 1890 г.р.
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мартемьянов Кр 15.01.1914, Св 12.04.1906 Николай Михайлович
Мать: Мартемьянова (Самсонова) Мария Растерзали Белогвардейцы Семеновна
Смерть
Неизвестно