(Мартемьянова По Схеме) Анастасия Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Мартемьянова По Схеме) Анастасия Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Мартемьянов Кр 15.01.1914, Св 12.04.1906 Николай Михайлович27.07.1889 ст. г.р.
Мать
Мартемьянова (Самсонова) Мария Растерзали Белогвардейцы СеменовнаОколо 1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартемьянов Кр 15.01.1914, Св 12.04.1906 Николай Михайлович

Мать: Мартемьянова (Самсонова) Мария Растерзали Белогвардейцы Семеновна

Смерть
Неизвестно

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