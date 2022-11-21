Кондраненков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондраненков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий в теплосетях
Рождение ребёнка
26.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белкина (Лапицкая) Галина Ивановна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
1972
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: Рак легких.

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