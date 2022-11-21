Кондраненков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий в теплосетях
Рождение ребёнка
26.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белкина (Лапицкая) Галина Ивановна
Смерть
1972
Причина смерти: Рак легких.