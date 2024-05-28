Исраэль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исраэль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1971 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орийян

Мать ребёнка: Мавашев Тамаев Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйял

Мать ребёнка: Мавашев Тамаев Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орен

Мать ребёнка: Мавашев Тамаев Эстер

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавашев Тамаев Эстер

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