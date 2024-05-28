Исраэль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орийян
Мать ребёнка: Мавашев Тамаев Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эйял
Мать ребёнка: Мавашев Тамаев Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орен
Мать ребёнка: Мавашев Тамаев Эстер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавашев Тамаев Эстер