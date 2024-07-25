Кушанин Степан Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Кушанин Петр
Мать: не указана
Место рождения: Пермский край, Молотовская обл., В-Городской р-он, д. Пельки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1926
Дочь: Романова (Кушанина) Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Агарышева (Рычкова) Антонина Семеновна
Место рождения - дер. Пеньки Верхне-городковский район, Пермская обл.
Смерть
Неизвестно