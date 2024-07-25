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Кушанин Степан Петрович

Место рождения

Пеньки, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Кушанин Петр

Мать: не указана

Пеньки, Пермский округ, Уральская область
Место рождения: Пермский край, Молотовская обл., В-Городской р-он, д. Пельки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агарышева (Рычкова) Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
14.04.1926

Дочь: Романова (Кушанина) Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Агарышева (Рычкова) Антонина Семеновна

Пеньки, Пермский округ, Уральская область
Место рождения - дер. Пеньки Верхне-городковский район, Пермская обл.
Смерть
Неизвестно

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