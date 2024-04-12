Ирина Никитична
Место рождения
Дата рождения03.04.1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1797 ст.
Отец: Никита Васильевич
Мать: Надежда Андреевна
Бракосочетание
21.05.1816 ст.
Муж: Николай Федорович
Ивановское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.04.1818 ст.
Дочь: Казнина Мавра Николаевна
Отец ребёнка: Николай Федорович
Селиваново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно