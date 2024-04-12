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Ирина Никитична

Место рождения

Захарино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.04.1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1756 г.р.

Мать

Вычислено 1758 г.р.

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1797 ст.

Отец: Никита Васильевич

Мать: Надежда Андреевна

Захарино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
21.05.1816 ст.

Муж: Николай Федорович

Ивановское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.04.1818 ст.

Дочь: Казнина Мавра Николаевна

Отец ребёнка: Николай Федорович

Селиваново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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