Бастрыкина Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1891

Сын: Бастрыкин Петр Семенович

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.06.1896

Сын: Бастрыкин Федор Семенович

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1897

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.06.1899

Сын: Бастрыкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Семен Андреевич

Смерть
Неизвестно
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