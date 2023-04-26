Бастрыкина Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1891
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
05.06.1896
Сын: Бастрыкин Федор Семенович
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
23.06.1897
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
11.06.1899
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно