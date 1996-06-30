Котов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1944

Дата смерти

30.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1944

Отец: Котов Николай Петрович

Мать: Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.06.1996
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