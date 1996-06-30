Котов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1944
Дата смерти30.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1944
Отец: Котов Николай Петрович
Мать: Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.06.1996