Хохлов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1891

Дата смерти

?.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

П
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Хохлова (Серышева) Анисия Титовна

Рождение ребёнка
04.09.1933

Дочь: Чихачева (Хохлова) Клара Николаевна

Мать ребёнка: Хохлова (Серышева) Анисия Титовна

Смерть
?.10.1952

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