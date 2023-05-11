Хохлов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1891
Дата смерти?.10.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохлов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Хохлова (Серышева) Анисия Титовна
Рождение ребёнка
04.09.1933
Дочь: Чихачева (Хохлова) Клара Николаевна
Мать ребёнка: Хохлова (Серышева) Анисия Титовна
Смерть
?.10.1952