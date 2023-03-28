Белоусова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романюк (Белоусова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Белоусов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Белоусов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

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