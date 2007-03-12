Быков Геннадий
Место рожденияДеревня Кульшит, Куженерский район, республика Марий Эл
Дата рождения09.10.1927
Дата смерти12.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1927
Отец: Быков Иван
Мать: Быкова Мария
Деревня Кульшит возникла 18-19 веках, её население состояло только (!) их русских. Поэтому теория о марийском происхождении Геннадия Быкова не подтвердилась.
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Учился в Русскошойской неполной средней школе.
Крещение
11.10.1927
Восприемники: гражданин Феодор Спиридонович Быков
Рождение ребёнка
14.10.1953
Дочь: Аполонова (Быкова) Наталья
Мать ребёнка: Быкова (Баранова) Надежда
Бракосочетание
1957
Смерть
12.03.2007