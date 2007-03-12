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Быков Геннадий

Место рождения

Деревня Кульшит, Куженерский район, республика Марий Эл

Дата рождения

09.10.1927

Дата смерти

12.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1927

Отец: Быков Иван

Мать: Быкова Мария

Деревня Кульшит возникла 18-19 веках, её население состояло только (!) их русских. Поэтому теория о марийском происхождении Геннадия Быкова не подтвердилась.
Развод
Неизвестно

Жена: Быкова (Баранова) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова (Баранова) Надежда

Образование
Неизвестно
Учился в Русскошойской неполной средней школе.
Крещение
11.10.1927
Восприемники: гражданин Феодор Спиридонович Быков
Рождение ребёнка
14.10.1953

Дочь: Аполонова (Быкова) Наталья

Мать ребёнка: Быкова (Баранова) Надежда

Бракосочетание
1957

Жена: Быков (Быкова (Волкова)) Эллен Павловна

Смерть
12.03.2007

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