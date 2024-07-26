Фаддеева Екатерина Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Фаддеев Никита Михайлович
Отец ребёнка: Фаддеев Михаил (2) Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фаддеева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Фаддеев Михаил (2) Андреевич
Смерть
Неизвестно