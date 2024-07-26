Фаддеева Екатерина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаддеева Екатерина Артемьевна

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддеев Михаил (2) Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Фаддеев Никита Михайлович

Отец ребёнка: Фаддеев Михаил (2) Андреевич

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фаддеева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Фаддеев Михаил (2) Андреевич

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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