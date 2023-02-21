Осипенко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипенко Галина Александровна
Рождение ребёнка
12.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипенко Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Красный Урал, Казахстан
Смерть
Неизвестно