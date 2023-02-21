Осипенко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипенко Михаил

Осипенко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипенко Галина Александровна

Рождение ребёнка
12.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипенко Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипенко Галина Александровна

Место жительства
Неизвестно
п. Красный Урал, Казахстан
Смерть
Неизвестно
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