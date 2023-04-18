Королева Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Королев Константин Антонович
Отец ребёнка: Королев Антон Иларионович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Николай Антонович
Отец ребёнка: Королев Антон Иларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Александр Антонович
Отец ребёнка: Королев Антон Иларионович
Смерть
1930