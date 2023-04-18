Королева Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Королев Константин Антонович

Отец ребёнка: Королев Антон Иларионович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Николай Антонович

Отец ребёнка: Королев Антон Иларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Александр Антонович

Отец ребёнка: Королев Антон Иларионович

Смерть
1930
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