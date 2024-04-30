Долгополов Артемий Андреянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1774
Сын: Долгополов Андрей Артемиевич
Мать ребёнка: Долгополова (Плотникова) Катерина Ларионовна
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Долгополова) Афимья Артемиевна
Мать ребёнка: Долгополова (Плотникова) Катерина Ларионовна
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1783
Сын: Долгополов Алексей Артемиевич
Мать ребёнка: Долгополова (Плотникова) Катерина Ларионовна
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Долгополова) Анна Артемиевна
Мать ребёнка: Долгополова (Плотникова) Катерина Ларионовна
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Смерть
1816
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы