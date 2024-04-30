Долгополов Артемий Андреянович 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгополов Артемий Андреянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгополова (Плотникова) Катерина Ларионовна

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1774

Сын: Долгополов Андрей Артемиевич

Мать ребёнка: Долгополова (Плотникова) Катерина Ларионовна

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Долгополова) Афимья Артемиевна

Мать ребёнка: Долгополова (Плотникова) Катерина Ларионовна

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1783

Сын: Долгополов Алексей Артемиевич

Мать ребёнка: Долгополова (Плотникова) Катерина Ларионовна

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Долгополова) Анна Артемиевна

Мать ребёнка: Долгополова (Плотникова) Катерина Ларионовна

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Смерть
1816
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы

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